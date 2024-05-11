خلال 48 ساعة| أمطار وأتربة تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة على جمهورية مصر العربية.

وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية إنه متوقع وجود فرص لسقوط الأمطار على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال يومي الأحد والإثنين، وذلك مع انحصار الأتربة والرمال المثارة في محافظات الصعيد، واامتوقع استمرارها على مدار الـ 48 ساعة القادمة.





وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يشهد بداية الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط بجانب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تنخفض درجات الحرارة بمعدل قد يصل لـ6 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، حيث تسجل العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه على مدار أيام هذا الأسبوع ستسجل قيم الحرارة ما بين 28 و29 درجة مئوية.

طقس اليوم السبت

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يوجد أتربة ورمال مثارة في الجو لكنها لن تصل إلى حد العواصف الترابية، وستنحصر الأتربة والرمال المثارة في محافظات الصعيد، ومتوقع استمرارها على مدار الـ 48 ساعة القادمة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس بين الحار والمائل للحرارة خلال فترة النهار، محذرة من عودة البرودة من جديد خلال فترة الليل بجانب وجود نشاط في حركة الرياح.