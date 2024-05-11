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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار تهمك.. مفاجأة في طقس الساعات المقبلة.. آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار

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قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.


سعر الذهب اليوم السبت 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3588 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3140 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25120 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.40 جنيه للبيع و47.27 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 50.87 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.05 جنيه للبيع، و58.87 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.64 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 154.08 جنيه للبيع، و153.59 جنيه للشراء.
 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، إن اليوم يشهد بداية الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط بجانب امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.
 

وأضافت  أن اليوم تنخفض درجات الحرارة بمعدل قد يصل لـ6 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، حيث تسجل العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه على مدار أيام هذا الأسبوع ستسجل قيم الحرارة ما بين 28 و29 درجة مئوية.

 

طقس اليوم السبت

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يوجد أتربة ورمال مثارة في الجو ولكنها لن تصل إلى حد العواصف الترابية، وستنحصر الأتربة والرمال المثارة في محافظات الصعيد، ومتوقع استمرارها على مدار الـ 48 ساعة القادمة.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس بين الحار والمائل للحرارة خلال فترة النهار، محذرة من عودة البرودة من جديد خلال فترة الليل بجانب وجود نشاط في حركة الرياح

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 18
الإسكندرية 24 - 17
شرم الشيخ 36 - 23
مطروح 23 -14
أسوان 43 - 25
بورسعيد 25 - 18
حلايب 35 -22

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