كشف الدكتور محمد عسكر، مستشار تكنولوجيا وأمن المعلومات، التفاصيل الكاملة لزراعة أول شريحة دماغية، قائلًا: إن الهدف من زراعة هذه الشرائح هو مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل وبعض الأمراض العصبية.

تعزيز القدرات الدماغية والبشرية

وأضاف “عسكر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، اليوم السبت، أن إيلون ماسك لديه هدف طويل الأمد بجعل هذه التقنية يتم تركيبها في عمليات آمنة تمامًا وموثوقة ليجعل الناس تلجأ لتركيب مثل هذه الشرائح لتعزيز القدرات الدماغية والبشرية للإنسان.

وأوضح الدكتور محمد عسكر، مستشار تكنولوجيا وأمن المعلومات أن الشريحة التي تم زراعتها لأحد الأشخاص في يناير الماضي الآن تواجه بعض المشكلات التقنية بسبب تعطل بعض الخيوط في الشريحة مما عمل على انخفاض كمية البيانات التي كانت تلتقطها الشريحة.