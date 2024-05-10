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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تقترب من تحقيق 18 مليار دولار قيمة سوقية

الملياردير إيلون
الملياردير إيلون ماسك

أقادت تقارير أن شركة xAI للذكاء الاصطناعي والمملوكة للملياردير إيلون ماسك تقترب من تحقيق قيمة سوقية تقدر بـ 18 مليار دولار. 

ومن المتوقع أن تجمع شركة xAI مبلغ 6 مليارات دولار لتصل قيمتها إلى 18 مليار دولار بعد أن تغلق جولة التمويل الحالية. 

أعلنت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج” أن شركة xAI قد تجمع مبلغ 6 مليارات دولار في الجولة، والتي تشمل شركة Sequoia Capital كمستثمر، ورغم أنه لم يتم الانتهاء من جولة التمويل لكنها قد تنتهي هذا الأسبوع. 

وفي شهر مارس الماضي، جعل إيلون ماسك برنامج Grok-1 المنافس لـ ChatGPT مفتوح المصدر، ويعد برنامج Grok-1 هو أحد برامج الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي. 

وكان ماسك مؤخرًا قد أعلن اعتزامه الاستثمار بقيمة 10 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي لتعزيز التكنولوجيا في سيارات شركته "Tesla" تسلا هذا العام.

ومن المقرر أن يركز الاستثمار على التدريب والاستدلال بالذكاء الاصطناعي، خاصة لتحسين تكنولوجيا القيادة الذاتية وسيارات الأجرة الآلية.

شركة xAI قيمة شركة xAI إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي برنامج Grok 1

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