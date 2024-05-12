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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة.. قصف إسرائيلي عنيف في شمال غزة|فيديو

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو يظهر تصاعد أعمدة الدخان بكثافة جراء قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة.

وينفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة ومكثفة وقصفا عنيفا بالمدفعية، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عودة عملياته العسكرية مرة أخرى إلى منطقة جباليا بعد أن أنهاها في ديسمبر الماضي، بزعم أن حركة حماس تعيد تنظيم صفوفها في هذه المدينة.

وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مخيم الجباليا، كما تنفذ الطائرات الحربية الإسرائيلية أحزمة نارية عنيفة في المناطق الشرقية مثلما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية". 

الدخان غزة قطاع غزة قصف اسرائيلي مخيم الجباليا

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