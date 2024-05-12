عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية وممثلي الهيئة العربية للتصنيع

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لجنة وزارة التنمية المحلية وممثلي الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ اجراءات التسليم لارض مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقلابشو ضمن مشروع تطوير مصرف كيتشنر باشراف وزارة التنمية المحلية والذى يتم تنفيذه بتمويل اوروبى،واضح "مختار"ان المصنع يتم البدء في تنفيذه علي مساحة 18 فدان بطاقة استعابية 600 طن يوميا في مده لاتتجاوز 22 شهر من بدء التنفيذ لسرعة دخولة الخدمة.. 
واكد المحافظ على تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزى بلقاس ونبروه بالدقهلية وعددها 29 قرية

 وأضاف "مختار" أن هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياة بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الاوربى والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى لتحسين جودة المياة بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها..
وقد ضمت اللجنة الدكتور عبده محمدين نائب مدير وحدة كيتشنر بوزارة التنمية المحلية والدكتور عبد الرحمن سليمان استشاري المشروع والمهندس احمد زكي استشاري مشروع كيتشنر والدكتور رمضان عوض الله استشاري الهيئة العربية للتصنيع والمهندس احمد السباعي استشاري الهيئة العربية للتصنيع والمهندس ابراهيم عبد الله بالهيئة العربية للتصنيع ، احمد جوهر واحمد منصور واحمد اسماعيل وايمن ابراهيم و اسلام ابو سريع  وابراهيم عبد الواحد ممثلي الشركات المنفذه بالهيئة العربية للتصنيع .

وقد حضر اللقاء  محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وجهاز النظافة..

FB_IMG_1715511993743
FB_IMG_1715511993743
FB_IMG_1715511986510
FB_IMG_1715511986510
FB_IMG_1715511991330
FB_IMG_1715511991330
FB_IMG_1715511988874
FB_IMG_1715511988874
محافظ الدقهلية مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات مصرف كيتشنر وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي مشروع تطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصدر رفيع المستوى: السيسي يتابع عن كثب تطورات الاوضاع في غزة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

موضوعات متعلقة

إصابة شخص بطلق ناري بأحد مراكز الدقهلية

ترشيحاتنا

هذا الأمر يزيد اليقين بالله وفيه خيرا الدنيا والآخرة.. داوم عليه

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

محامي ضحية عصام صاصا يفجر مفاجأت في طلب رسمي للنيابة

ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بـ 16 مليون جنيه

الكشف عن قائد لواء رفح في حركة حماس| صور جديدة

مهلة لشهر سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة للأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير سبرينج رولز كالمحلات

لسبب غير متوقع.. انخفاض كبير في أسعار السيارات بالأردن

الفرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي في البحرين تثير السوشيال ميديا

الزمالك في ورطة وجوميز محتار في مركزين.. تفاصيل خطة الأبيض لمواجهة نهضة بركان

فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

تحذير من حالة الطقس وأشعة الشمس الأخطر.. اعرف التفاصيل

قررت الاعتزال.. عزة لبيب تكشف سر اختفاء ليلى طاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-