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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

«مصر للمعلوماتية» تستقبل رئيس جامعة الشارقة لتعزيز العلاقات والتعاون الأكاديمي

صدى البلد

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، الدكتور حميد مجول النعيمى رئيس جامعة الشارقة والوفد المرافق له، في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، بهدف تعزيز العلاقات وبحث سبل التعاون المشترك، والتعرف على الجامعة والخبرات الأكاديمية والعملية التي تمتلكها الجامعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم البيانات وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم .


ورحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية والسادة العمداء، بالدكتور حميد مجول النعيمى رئيس جامعة الشارقة، والدكتور عصام العجمي نائب رئيس الجامعة للشؤون المؤسسية والاعتماد، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع، والسيدة إيمان الحوسني الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات العربية بالقاهرة.


وخلال اللقاء ، بحث الجانبان كافة الجوانب التي تسهم في تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، وتبادل الخبرات المشتركة بين الجامعتين، وسبل دعم وتطوير البحث العلمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم البيانات وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم .


وأشادت الدكتورة ريم بهجت، بأهمية الزيارة للمساهمة في تعزيز آفاق التعاون بين الجامعتين على المستويات والأصعدة كافة، حيث تعد جامعة الشارقة من الجامعات الكبيرة والهامة في دولة الإمارات والتي تربطها علاقات وثيقة في شتى المجالات مع مصر .


كما استعرضت التوجهات الاستراتيجية للجامعة الساعية إلى تمكين منظومة التحول الرقمي ودعمها بكوادر شابة مؤهلة بأعلى المعايير العلمية والعملية القائمة على تطوير المهارات، بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، إضافة إلى البرامج الأكاديمية المتطورة التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية لطلابها وكيفية تأهيلهم بأنواع العلوم الحديثة في تخصصاتهم ليصبحوا قادرين على قيادة المستقبل .
وأشارت الدكتورة ريم بهجت، إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية ركزت منذ نشأتها على الجودة والتميز حيث أسست بنية تقنية متطورة في الإدارة والتعليم، فضلاً عن أنها استقطبت هيئة تعليمية وإدارية تضم كفاءات وخبرات متميزة في مختلف المجالات وثقافات عالمية متنوعة .
وأبدى وفد جامعة الشارقة، سعادته بالتواجد في مقر جامعة مصر للمعلوماتية - كونها من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وهو ما يتوافق مع طبيعة سياسة ورؤية جامعتهم .
من جانبه، أشاد الدكتور حميد مجول النعيمى رئيس جامعة الشارقة، بمظاهر النهضة العلمية والحضارية التي شهدها والوفد المرافق خلال زيارته لجامعة مصر للمعلوماتية، وكذلك المستوي المتطور للحرم الجامعي والبرامج الدراسية والعلمية. معرباً عن أمله في التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية في المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل الوفود الأكاديمية.
كما أجري وفد جامعة الشارقة جولة تفقدية لحرم جامعة مصر للمعلوماتية، رافقهم خلالها الأستاذ ياسر كاظم الأمين العام للجامعة، والدكتور عمرو المصري، عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة سماء طاهر، عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم.
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية .
 

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