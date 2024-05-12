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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يحيل طلب التوسع في إنشاء مراكز التنمية الشبابية للجنة الرياضة لدراسته

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة للتوسع في إنشاء مراكز التنمية الشبابية إلى لجنة الشباب والرياضة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وقرر رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة ملف السياسيات الضريبية.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بمراكز الشباب وفقا لاستراتيجية جديدة منذ عام 2018، مشيرا إلى اقترابه شخصيا من ذلك الملف خلال مسيرته الرياضية قبل توليه الوزارة، وأنه يدرك أهمية دور مركز الشباب.

وأشار إلى أنه منذ عام 2018، لو أطول أن يكون اسمى وزير مراكز الشباب، سوف أفعل، قائلا: شفنا الاستغلال السلبى لمراكز الشباب فى فترة سابقة وبالتالى كان لازم تحليل لذلك الموضوع لاسيما فى ظل بناء دولة حديثة حيث تم وضع رؤية جديدة لمراكز الشباب.

وتابع وزير الشباب: قمنا بإعادة هيكلة مراكز الشباب بشكل شمولى، كما قمنا بهيكلة فى تنمية النشء، واستعنا بمصطلح الطلائع نظرا لاتفاقه مع المرحلة الحالية، لتوفير البيئة والظروف الملائمة للنمو المتكامل، وخلق الانسان المتكامل علميا ونفسيا واجتماعيا.

وأشار إلى تغيير طريقة التفكير لمراكز الشباب، وإن كان تطويرها لم يكن بالسرعة الكافية لمتطلبات العصر.

وأشار إلى استلهام تجارب الخارج فى مراكز الشباب لتقدم خدمات مختلفة للمجتمع، بالإضافة إلى وضع محددات لتعديل قانون الهيئات الشبابية وأنشأنا إدارة تمكين الشباب.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة سياسة الحكومة مراكز التنمية الشبابية

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