طرح أغنية "يا حمام" بعد عرضها ضمن أحداث فيلم شارك في مهرجان كليفلاند | فيديو

أطلق المخرج المصري كريم شعبان، أحدث مشاريعه الفنية، أغنية "يا حمام"، عبر موقع يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".. وهي أغنية تجمع بين الفولكلور والموسيقى الإلكترونية، تنبع من رؤيته الشخصية والعاطفية لمصر، هذه الأغنية تُفتتح بها أيضًا أحداث فيلمه القصير "I DON’T CARE IF THE WORLD COLLAPSES"، الذي عرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كليفلاند السينمائي الدولي فى دورته السابقة عام 2024، وهو ما يُشكّل تداخلاً فنيًا يربط بين الصوت والصورة في بناء عالم واحد.



تعاون كريم في أغنية "يا حمام" مع الفنانين سيد ركابي وفادي جرس، ليمزجوا بين لهجة الفلكلور الجعفري من صعيد مصر والخلفيات الصوتية الإلكترونية المعاصرة، وكانت النتيجة عمل يمزج الحنين بالحداثة، بإحساس سينمائي خالص.

قام المخرج كريم شعبان بإخراج أغنية "ياحمام"، وحمل الفيديو نفس البصمة البصرية التي ميّزت أعماله السابقة، وهى مصر كما يعيشها هو، هذا الأسلوب ينعكس مباشرة في الفيلم، حيث تظهر الأغنية في أول مشهد، وتُهيئ المتلقي للدخول في العالم الشعوري الذي يصنعه الفيلم.



الفيلم القصير "I DON’T CARE IF THE WORLD COLLAPSES"، بطولة النجمة سلمى أبو ضيف، و يتناول صراعًا داخليًا يحدث عندما تتعارض الضرورات المهنية مع طارئ شخصي، ولا يتناول الفيلم الصراع بصوت مرتفع، بل يتأمله.

تظهر هذه الرؤية أيضًا بوضوح للمخرج كريم شعبان في فيلمه السابق "٦ أيام"، الذى قام ببطولته النجوم أحمد مالك وآية سماحة ومن تأليف وائل حمدي، يصوغ الفيلم دفتر يوميات بصري صامت يُعبّر عن فلسفته الفنية، بأن الجمال الحقيقي يكمن في اللحظات العابرة التي لا نلتفت إليها.

مع أغنية "ياحمام"، أو في فيلم "٦ أيام"، أو في مشاركته السينمائية الجديدة، يستمر كريم شعبان في تقديم مصر من خلال رؤية شخصية ومتفردة.