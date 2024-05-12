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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل نزوح الفلسطينيين داخل قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال

صدى البلد

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تطلق ادعاءات كثيرة بدخول المساعدات وجاهزية الناحية الفلسطينية من معبري رفح وكرم أبو سالم لدخول المساعدات وإنفاذ شاحنات الوقود.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال رسالة على الهواء، أنه لا صحة لدخول أي من المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية التي جهزت من الجانب المصري إلى الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى عدم دخول أي من المواد البترولية، ومنذ دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح الفلسطينية لا مساعدات ولا وقود دخلا حتى الآن.

وأوضح أن العمليات العسكرية التي ما زالت قوات الاحتلال تجريها في شرق رفح الفلسطينية، وتحديدا في الستة أحياء التي تتواجد بها، مستمرة، وهناك تباين ما بين كثافة القصف الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الأحياء السكنية.

رفح الفلسطينية

ولفت إلى أن قوات الاحتلال تجري عمليات إخلاء وتجبر قاطني الأحياء السكنية شرق المدينة على إخلاء بعض المخيمات، حيث جرى إخلاء 3 مخيمات، واليوم هناك بعض المنشورات التي توزع على أماكن قريبة من المنطقة الشمالية الغربية تطالب القاطنين الفلسطينيين بضرورة إخلاء هذه المخيمات، لذلك عمليات النزوح تتصدر المشهد، حيث تجرى عمليات للنزوح بأعداد كبيرة وصفتها الأونروا بأنها قاربت 300 ألف فلسطيني ينزحون من رفح الفلسطينية لمنطقة المواصي.

https://www.youtube.com/watch?v=1XJTeoKzLtw&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

الاحتلال الاسرائيلي الأراضى الفلسطينية الإعلام الإسرائيلي العمليات العسكرية الفلسطينيين القاهرة الإخبارية

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