رضا حجازي: الإقبال على التعليم الفني زاد والقيادة السياسية مهتمة بتطويره

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشراكة مع القطاع الخاص مهم جدا مشيرا الى انه توجه دولة على ان تكون شراكة بحوكمة

جاء ذلك خلال حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة رسالة دكتوراه بعنوان التخطيط لتنمية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتعميم نظام المدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك بكلية التربية جامعة القاهرة

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن القيادة السياسية حريصة على تطوير التعليم الفني

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الصورة الذهنية للتعليم الفني تغيرت كثيرا، بدليل أن الطلاب صاروا يلتحقون بالتعليم الفني رغم ارتفاع مجاميعهم ، وأصبح هناك قوائم انتظار فى بعض المدارس الفنية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن خريجي التعليم الفني اصبحوا محجوزين للعمل قبل تخرجهم من المدارس الفنية كما أن مسار هؤلاء الطلاب مفتوح للالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون إجراء معادلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك خطة استراتيجية للتعليم الفني فى مصر، موضحا أنه بناءا على هذه الخطة : تم إنشاء هيئة إتقان لاعتماد برامج التعليم الفني ، كما أصبح هناك أكاديمية لاعتماد معلمي التعليم الفني ، وتم اعتماد نظام الجدارات المهنية فى 1300 مدرسة كما يتم تطبيق نظام الجدارات حاليا فيها وهى تحليل المهمة التى سوف يتخرج الطالب للعمل فيها وأصحاب الأعمال يشاركون فى تقييم الطلاب فى الجانب العملى، وبالتالى التعليم الفنى يتطور بشكل كبير .

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الجدارة تعنى أن هناك جدارة مستديمة مثل التعلم مدى الحياة ، واتقان المهارات المهنية التي تعد الجانب العملي والمكون المعرفي، ويتم توفير الخامات المطلوبة للدراسة فى المدارس التى تطبق الجدارات المهنية.

وأخيراً أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مصر قفزت فى ترتيب التعليم الفنى عالمياً.