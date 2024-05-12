بـ 5 آلاف جنيه.. أرخص موبايل أوبو للشباب ومحدودي الدخل

يعد السعر هو أكثر ما يجذب المشتري عند شراء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، ولكن هناك عددا من الهواتف الرخيصة لا تقدم القيمة المرجوة منها، إلا أنه في الفترة الأخيرة أطلق عدد من الشركات الكبيرة هواتف مميزة بسعر رخيص.

ويتميز هاتف Oppo A18 أنه يقدم إمكانات كبيرة مع سعر مناسب للشباب ومحدودي الدخل، حيث يضم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع شاشة وكاميرا مميزة ومعالج سلس يقدم أداء سريعا.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A18

وجاء الهاتف بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.56 بوصة، تتميز بجودة عرض +HD ، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب ذلك، تحتوي الواجهة الأمامية بالهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، لا تدعم الشحن السريع، كما يعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل، ودعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وشبكات Wi-Fi 802.

ويعمل بمعالج من نوع Helio G85 من إنتاج شركة ميدياتك، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع بطاقة microSD للتوسعة.

سعر هاتف أوبو Oppo A18

ويتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 5 آلاف و 135 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .