فيوتشر يعلن قبوله اعتذار المدير الفني للفريق ويحدد موعد الإعلان عن خليفته

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس الموافقة على اعتذار الكابتن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول عن عدم الاستمرار خلال الفترة المقبلة في قيادة الفريق ومعه الجهاز المعاون.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن تمنياته بالتوفيق للكابتن تامر مصطفى بعد أن بذل كافة الجهود للنجاح مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية ببطولتي الدوري العام والكونفدرالية الأفريقية.

ويعلن النادي خلال ساعات عن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول قبل مباراة الفريق المقبلة أمام نادي إنبي في الجولة 23 من الدوري العام.