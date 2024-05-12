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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حماس: نثمن إعلان مصر الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية

صدى البلد

ثمنت حركة حماس إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبـادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك حسبما أفادت القاهرة الإخبارية فى بيان عاجل لها.

جرائم الاحتلال

وقالت حماس: نثمن إدانة مصر انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا الأعزل ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات.

وأضافت حماس: نثمن دعوة مصر للاحتلال الإسرائيلي بوقف الإجراءات التي قد تؤدي إلى قـتل المدنيين في قطاع غزة والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وكافة دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الاحتلال.

https://www.youtube.com/live/edLWBqmCfhQ?si=3F1Mt69nSp08s7sQ

 

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