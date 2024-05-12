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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

2 مليار دولار لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة.. تفاصيل

صدى البلد

أسفر مؤتمر عقدته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووكالة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أوتشا في الكويت عن تعهدات كبيرة بتقديم الدعم لقطاع غزة المحاصر.

 وفقا لوكالة فرانس برس، تعهد المانحون الدوليون، الذين اجتمعوا لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس، بتقديم مساعدات بقيمة أكثر من ملياري دولار.

إن الأموال التي تم التعهد بها، والتي سيتم توزيعها على مدى عامين مع إمكانية التمديد، مخصصة للتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة.  ويعكس هذا الالتزام الكبير اعتراف المجتمع الدولي بالحاجة الملحة إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين المتضررين من الصراع ودعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء المنطقة وتحقيق الاستقرار فيها.

ويعد المؤتمر بمثابة منصة حاسمة لحشد الموارد وتنسيق الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.  ومن خلال الجمع بين الجهات المانحة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والوكالات الإنسانية، يؤكد المؤتمر على الالتزام الجماعي بتقديم المساعدة التي يحتاجها سكان غزة بشدة.

ستلعب الأموال التي تم التعهد بها دورًا حيويًا في توفير الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، لسكان غزة الذين عانوا من مشقة هائلة نتيجة للصراع.  بالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام بتوزيع الأموال على مدى عامين يعكس نهجًا طويل المدى لدعم جهود التعافي وإعادة البناء في غزة.

وفي حين أن المبلغ الذي تم التعهد به يمثل خطوة هامة إلى الأمام في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في غزة، فإن الدعم والتعاون الدوليين المستدامين سيكون ضروريا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في المنطقة.  

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