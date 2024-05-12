المستشفى الكويتي برفح: الوضع كارثي ولم يعد في غزة مكان آمن

كشف الدكتور صهيب الهمص مدير مستشفى الكويتي برفح، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومدينة رفح.

وأضاف الهمص، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الوضع كارثي وكل المستشفيات خرجت عن الخدمة ولا يوجد سوى المستشفى الكويتي، متابعا أنه لم يعد في غزة مكان أمان ولا يوجد للاحتلال أي خط أحمر.

وأشار الدكتور صهيب الهمص مدير مستشفى الكويتي برفح، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل كل شيء في قطاع غزة وسط صمت العالم على قتلنا بدون أي مبرر، ويجب التحرك بقوة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

