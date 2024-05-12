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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون أمريكيون يحذرون من مخاطر غزو قوات الاحتلال الإسرائيلي رفح

بلينكين وسوليفان
بلينكين وسوليفان

وجه مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى تحذيرات صارمة يوم الأحد ضد الغزو الإسرائيلي لرفح، وتوقعوا أن يؤدي هجوم بري كبير في جنوب مدينة غزة إلى سقوط ضحايا على نطاق واسع بين المدنيين.

وجاءت أجراس الإنذار التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان بعد أن وجه الرئيس جو بايدن إنذارًا نهائيًا الأسبوع الماضي على شبكة سي إن إن بأن الغزو الإسرائيلي لرفح سيؤدي إلى وقف عمليات نقل أسلحة معينة.

وقال بلينكن وسوليفان إن بايدن اتخذ هذا القرار لأنه لا يريد استخدام الأسلحة الأمريكية فيما يقدره بأنه عملية دموية وغير حكيمة. وفي الوقت نفسه، سعوا إلى دحض مزاعم الجمهوريين والديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل بأن بايدن يترك إسرائيل لتدبر أمرها بنفسها.

وفي حديثه لشبكة سي بي إس، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل قتلت مدنيين أكثر من إرهابيي حماس كجزء من حربها في غزة. وقال إن البلاد بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتخفيف من الوفيات بين المدنيين.

وأضاف: 'على الرغم من أن إسرائيل لديها عمليات وإجراءات وقواعد وأنظمة لمحاولة تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، بالنظر إلى تأثير هذه العملية وهذه الحرب في غزة على السكان المدنيين، إلا أنها لم يتم تطبيقها بشكل متسق وفعال'.
 

وعلى الرغم من التحذيرات الأميركية التي يعود تاريخها إلى أشهر مضت بشأن الحكمة من الغزو البري لرفح، يبدو أن إسرائيل مستعدة لمواصلة التقدم نحو المدينة، وقد أصدرت أوامر إخلاء لبعض من المدنيين الذين يقدر عددهم بـ 1.4 مليون مدني يقيمون هناك.

وحذر بلينكن يوم الأحد من أن التوجه 'بتهور إلى رفح' قد تكون له عواقب وخيمة. وقال بلينكن لشبكة إن بي سي: “من المحتمل أن ترث إسرائيل تمردًا مع وجود العديد من مسلحي حماس، أو، إذا غادرت، فراغًا مليئًا بالفوضى، وربما تملأه حماس”.

وحذر سوليفان من أن العملية الإسرائيلية ستتسبب في 'خسائر كبيرة في صفوف المدنيين' بينما من غير المرجح أن تقضي على حماس. 

وقال لقناة ABC: 'في حين أن إسرائيل ستكون قادرة أيضاً على قتل بعض أفراد حماس، فإن العديد من أفراد حماس سوف يذوبون لأنهم إرهابيون'.

في الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الخارجية تقريرًا خلص إلى أنه 'من المعقول تقييم' أن الأسلحة الأمريكية قد استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في غزة بطرق 'تتعارض' مع القانون الإنساني الدولي. لكن التقرير لم يصل إلى حد القول رسميًا بأن إسرائيل انتهكت القانون.

الغزو الإسرائيلي لرفح انتوني بلينكن جيك سوليفان

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