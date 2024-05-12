نتنياهو يتبادل الإهانات مع رئيس كولومبيا بشأن حرب غزة

في تبادل ساخن يعكس التوترات المتصاعدة المحيطة بالصراع في غزة، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حرب كلامية مع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو. وجاء رد نتنياهو بعد أن دعا بترو إلى اعتقاله بسبب تصرفات إسرائيل في غزة.

وفقا لبلومبرج، رد نتنياهو، الذي تم نشره عبر منشور على X، اتهم بيترو بمعاداة السامية ودعم حماس، الجماعة المسلحة التي تحكم غزة. ويسلط رد نتنياهو الضوء على موقف إسرائيل الثابت ضد الانتقادات والتهديدات المتصورة لسيادتها، وخاصة من القادة المتحالفين مع حماس أو الذين يدعون إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل.

تعكس إدانة بيترو لنتنياهو وتصرفات إسرائيل مشاعر أوسع بين بعض زعماء العالم، وخاصة في أمريكا اللاتينية، حيث تزايد الدعم للقضية الفلسطينية وسط تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة. ويؤكد تأكيد بيترو أن نتنياهو يجب أن يواجه الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خطورة الوضع والتدقيق الدولي الذي تواجهه إسرائيل بشأن سلوكها خلال الصراع.

يسلط تدهور علاقات إسرائيل مع حكومات أمريكا اللاتينية الضوء على التداعيات العالمية لحرب غزة واستقطاب الآراء بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية. ومع ارتفاع عدد القتلى وتصاعد التوترات الدبلوماسية، لا يظهر الصراع أي علامات على التراجع، مما يثير المخاوف بشأن آثاره طويلة المدى على الاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية.