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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تستمع إلى أصحاب العشش المتضررين من حريق سوق السد العالي بالبساتين

صدى البلد

 


باشرت جهات التحقيق تحقيقاتها في واقعة اشتعال النيران داخل سوق السد العالي بمنطقة البساتين.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحريق وبيان ما إذا كان بفعل فاعل من عدمه.

حريق السد العالي 

واستمعت النيابة إلى أقوال أصحاب العشش المتضررين من حريق سوق السد العالي بمنطقة البساتين.


وكشفت التحقيقات أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة أنقذت  سوق السد العالي بمنطقة البساتين من كارثة ، بعد نشوب حريق بداخله ، حيث التهمت النيران مجموعة من العشش والمخلفات.

البداية عندما، تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل سوق السد العالي بمنطقة البساتين .

على الفور وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بسيارات الإطفاء بإشراف لواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من إنقاذ السوق من الاحتراق ومحاصرة كرات اللهب دون إصابات.

وتبين من الفحص احتراق ٤ عشش ومخلفات ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق

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