حسن المستكاوي يوضح سبب تراجع أداء نهضة بركان

علق حسن المستكاوي، المحلل الرياضي، على مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب عبر أكس: "الزمالك أفضل في الشوط الثاني وخصوصا من ناحية الدفاع بعد الحد من تقدم فتوح واستمرار التزام عمر جابر بالواجب الدفاعي . أداء وسط الزمالك تحسن في هذا الشوط مقارنة بالشوط الاول . بسبب هدف الجزيرى وضعف لياقة لاعبي بركان وعدم صناعتهم لجمل هجومية حقيقية وتخرج من المباراة وانت لاتتذكر لاعبا واحدا من نهضة بركان . نتيجة جيدة في العودة الزمالك قادر علي تجاوز نهضة بركان".

نجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.