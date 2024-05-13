نواب التنسيقية: مشاهد غير مسبوقة بالوعى للقضية الفلسطينية.. ومسئوليتنا تاريخية للدفاع عنها

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الداخل الإسرائيلي يعاني من الانقسام، موضحة أن الحكومة تواجه ضغوطا كبير من الشعب وأسر الرهائن.

وقدمت صابر خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، الشكر للفلسطينيين، على صمودهم وتحملهم كل هذه الصعاب، لافتة النظر إلى مشاهد غير مسبوقة بالوعى للقضية الفلسطينية.

ونوهت صابر أن المفاوض المصري كان له دور رئيسي الفترة الماضية، ويوجد جهود كبير من كافة الأطراف ومن ضمنهم البرلمان المصري والذي حمل القضية على عاتقه، مؤكدة أن الدور الدور المصرى لا يحتاج إلى أن يتحدث عنه أحد.



فيما قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اسرائيل تنتهك كافة المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية، موضحا انه لا يوجد أي معيار من معايير حقوق الانسان الا انتهكها الجانب الاسرائيلي، فهو ترتكب حرب ابادة جماعية في حق الفلسطينيين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، ان هناك ارادة داخل الحكومة الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية تبدأ من غزة، وتنتقل للضفة الغربية، ولكن أحبط هذا المخطط الجانب المصري.

واكد رفض الدولة المصرية، التهجير القسرى، وعدم قبولها تصفية القضية الفلسطينية، بل دافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني من منطلق مسؤوليتها التاريخية تجاه هذا الشعيب.