بكوب دقيق ذرة .. طريقة عمل كيكة موفرة بأقل التكاليف

إذا كنت من محبي الوصفات البسيطة نقدم لكي اليوم طريقة عمل كيكة الذرة الغير مكلفة وبأقل المقادير.

المقادير

- كوب من الدقيق الأبيض.

- 2 كوب من دقيق الذرة.

- كوب من السكر أو كوب وربع حسب الرغبة.

- كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

- عدد 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

- معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

- نصف كوب سمن أو زبد حسب الرغبة.

- كيسين من الفانيليا أو معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة عمل كيكة الذرة

تأتي الخطوة الأولى في طريقة عمل كيكة الذرة، بوضع بعض المقادير في جهاز الخلط الخاص بك، وهي مقدار السمن والسكر، حتى يصل الخليط للقوام الكريمي، بينما يخلط البيض جيدًا في طبق مع مقدار الفانيليا.