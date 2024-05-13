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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد سليمان يكشف تفاصيل دوره في جريمة منتصف الليل

محمد سليمان
محمد سليمان

كشف الفنان محمد سليمان عن دوره فى مسلسل "جريمة منتصف الليل" والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد سليمان فى تصريح خاص لصدى البلد: أقدم شخصية صاحب كباريه بشكل جديد ومختلف عن أدوار أصحاب الكباريه التى قدمت من قبل فى عدد من الأعمال.  

وأضاف محمد سليمان : شخصية قوية ولا تفكر سوى فى جمع المال ولكنها فى نفس الوقت بها جانب إنساني يظهر فى مشاهده مع رانيا يوسف التى تقدم دور راقصة بالكبارية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة رانيا يوسف، وأحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وعفاف شعيب، ومحمد سليمان، وميار الغيطي، وإلهام عبد البديع، ومحمد عز، ومحمد مهران، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد، وملك قورة.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كل من، ليلي سلمان، وعلي السبع، ونوف العبد الله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج "a-a one shot" للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.

الفنان محمد سليمان جريمة منتصف الليل مسلسل جريمة منتصف الليل محمد سليمان رانيا يوسف

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