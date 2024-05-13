ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة على طريق السنبلاوين بالدقهلية

حصلت “ صدى البلد” على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة نقل على طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد اليوم الاثنين.

وهم محمد أحمد سلام 21 عاما ومقيم المنوفية مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى وحمد محمود عمار ٢٤ عاما ومقيم ايتاى البارود باشتباه كسر بالقدم اليسرى و محمد فؤاد محمد 25 عاما ومقيم البحيرة و باشتباه كسر بالساقين و توفى فى الحادث فراج جمعة راضي ٢١ عاما “ مجند ” ومقيم الزقازيق وتم نقل الجثه والمصابين إلى ستشفى السنبلاوين.



وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بانقلاب سيارة نقل على طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد ووجود متوفى ومصابين .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين .

تم نقل الجثه والمصابين إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة