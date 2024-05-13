بسبب موسيقار الأجيال | دكتور يثير ضجة على السوشيال ميديا ..عمل إيه؟

أكد الدكتور عبد الحميد يحيى، صاحب الفيديو الشهير على السوشيال ميديا وهو يغني بالعود، أنه فوجئ بردة الفعل الكبيرة بعد انتشار الفيديو، مشيرا إلى أنه كان في سهرة لإحياء الفن المصري والتراث القديم.

وقال يحيى، خلال لقاء له لبرنامج "صباح الورد"، عبر فضائية ten"، قمت بغناء أغنية "قلبي بيقولي كلام: للفنان العظيم محمد عبد الوهاب، وفوجئت بانتشار الفيديو على السوشيال ميديا.

وتابع صاحب الفيديو الشهير على السوشيال ميديا وهو يغني بالعود، ما أسعدني أن كل التعليقات على الأغنية التي اديتها كانت من الشباب، وهو ما يدل على أن الشباب متعلق بالتراث المصري القديم.