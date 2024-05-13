عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب موسيقار الأجيال | دكتور يثير ضجة على السوشيال ميديا ..عمل إيه؟

عبد الحميد يحيى
عبد الحميد يحيى

أكد الدكتور عبد الحميد يحيى، صاحب الفيديو الشهير على السوشيال ميديا وهو يغني بالعود، أنه فوجئ بردة الفعل الكبيرة بعد انتشار الفيديو، مشيرا إلى أنه كان في سهرة لإحياء الفن المصري والتراث القديم.

وقال يحيى، خلال لقاء له لبرنامج "صباح الورد"، عبر فضائية ten"، قمت بغناء أغنية "قلبي بيقولي كلام: للفنان العظيم محمد عبد الوهاب، وفوجئت بانتشار الفيديو على السوشيال ميديا.

وتابع صاحب الفيديو الشهير على السوشيال ميديا وهو يغني بالعود، ما أسعدني أن كل التعليقات على الأغنية التي اديتها كانت من الشباب، وهو ما يدل على أن الشباب متعلق بالتراث المصري القديم.

السوشيال ميديا عبد الحميد يحيى الفن المصري محمد عبد الوهاب الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

أمير هشام يكشف تفاصيل تطاول الشيبي على عامل غرف ملابس المصري

ترشيحاتنا

حسام المندوه: التحكيم كتفنا أمام نهضة بركان

إما نحن أو هم.. نتنياهو: نخوض معركة وجود ومصممون على الفوز في الصراع

بث مباشر.. السيسي يفتتح موسم حصاد القمح بمشروع مستقبل مصر بالضبعة

بورصة الدواجن اليوم بعد الارتفاع.. إليك أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الاثنين|تفاصيل

جيش الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصي في رفح الفلسطينية

لتمكين الصناعة |أبو العينين : يجب استبدال قانون الاستثمار الحالي بتشريع جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

بكوب دقيق ذرة .. طريقة عمل كيكة موفرة بأقل التكاليف

أبيض وأسود.. ملابس ابنة تامر حسني في عيد ميلادها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-