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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالأوتوستراد| صور

الميكروباص
الميكروباص

شهد طريق الاوتوستراد حادثا مروعا بعد انقلاب سيارة ميكروباص ووفاة قائدها واصطدامه بسيارة أخري مما تسبب في وفاة آخر واصابه ١٢ أخرين.

وتم نقل الجثتين الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين الي المستشفيات ، وباشرت النيابة التحقيق .

وتلقي قسم شرطة المعصرة بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص واصطدامها بسيارة أخري في الاتجاه المعاكس ووجود جثث ومصابين .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وتبين من الفحص ان ميكروباص المتسبب في الحادث كان قادم من المعصرة اتجاه الاوتوستراد اختلت عجلة القيادة في يد السائق وانقلابه واصطدامه بسيارة اخري في الاتجاه المعاكس .

نتج عنه وفاة سائق الميكروباص ووفاة اخر واصابه ١٢ اخرين ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة التحقيق .

 

حادث الدائري 

 

وكان قد شهد الطريق الدائري دائرة البساتين  منذ يومين حادث مروع والذي أسفر عن مصرع ٤ أشخاص واصابه ١١ أخرين اثر حادث انقلاب سيارة نقل واصطدام نقل بمقطورة أخري بها ، مما تسبب في تهشم ١٦ سيارة وتوقف حركة المرور أعلي الطريق الدائري بدائرة البساتين ، تم نقل الجثث الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين للمستشفيات ، بينما تم رفع اثار سيارتي النقل والسيارات المحطمة من نهر الطريق الدائري .

 

ووجه النائب العام بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة ، في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

فقد أصدر النائب العام المستشار/ محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع .

كما وجه المستشار شوقي بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.

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