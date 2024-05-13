وزير الرياضة: السيسي يولي اهتماماً كبيراً بدور الشباب وتأهيلهم تكنولوجيًا

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، دعم القيادة السياسية لكافة شباب مصر على المستويات كافة، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتفعيل دور الشباب وتأهيلهم تكنولوجياً.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب مع الكيان الشبابي "شباب بحري" عضو الجمعية العمومية لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية.



ودشن وزير الشباب والرياضة- حسب بيان، اليوم - كيان "شباب بحري"، رسمياً، في حضور رئيس كيان شباب بحري محمد الإسكندراني، وعدد من منسقي المحافظات وشباب الكيان.



واستمع وزير الشباب والرياضة من رئيس الكيان عن رؤية ورسالة وأهداف الكيان، والمحافظات المستهدفة من الكيان ونطاقها الجغرافي، والبرامج المنفذة، والمشاركات الشبابية المتعددة، كما تعرف وزير الشباب والرياضة على الهوية البصرية للكيان، وما سيقدمه خدمة للشباب والمجتمع تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.



وناقش وزير الشباب والرياضة شباب الكيان في أفكارهم ومبادرتهم، مؤكدا سعي الوزارة للتنمية الشبابية من خلال شباب بحري، مبيناً أن الكيان ينتظره مستقبل واعد.