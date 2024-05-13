إطلاق صاروخ من لبنان على مستوطنة يهودية وإصابة 4 جنود إسرائيليين

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بإصابة 4 جنود إسرائيليين جراء إطلاق حزب الله صاروخ مضاد للدروع من لبنان على منطقة مستوطنة "يفتاح" بالجليل الأعلى المحتل.

وقال مستشفى زيف الإسرائيليى في صفد أن أربعة جنود أصيبوا بجروح نتيجة النيران المضادة للطائرات في منطقة مستوطنة "يفتاح".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في أعقاب التحذيرات التي تم تفعيلها في شمال البلاد، عبر صاروخان مضادان للدبابات الأراضي اللبنانية وسقطا في منطقة يفتاح.

وأضاف: نتيجة لسقوط الصواريخ المضادة للدبابات، أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة وأصيب جندي آخر بجروح متوسطة، وتم نقل الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، كما تم إبلاغ عائلاتهم".