ربط سفينة التغييز الجديدة بميناء سوميد لضمان إمدادات الغاز بالصيف

قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية بميناء العين السخنة، لمتابعة أعمال تجهيز سفينة التغييز الجديدة "ENERGOS ESKIMO"، تمهيدًا لربطها على رصيف ميناء سوميد بالسخنة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز مرونة الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لضمان تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي، خاصة لمحطات توليد الكهرباء والقطاعات الحيوية، من خلال الاعتماد على منظومة متكاملة تشمل وحدات تغييز لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية، بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد وتحقيق الأمن الطاقي في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.

وخلال الجولة، اطلع وزير البترول على تقدم الأعمال الفنية والتعديلات الخاصة بالسفينة، ووجّه بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيز الفني والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لربط السفينة الجديدة بالميناء خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز كفاءة منظومة الغاز الطبيعي المسال في مصر ويضمن استمرارية إمدادات الوقود بطريقة آمنة ومستدامة.

وأكد المهندس كريم بدوي خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في كافة مراحل التنفيذ، مشددًا على أهمية تنفيذ الأعمال بأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية. وقد رافق الوزير خلال الجولة عدد من قيادات قطاع البترول، من بينهم المهندس يس محمد، والمهندس معتز عاطف، والدكتور خالد البدري، والمهندس وليد لطفي، والمهندس وائل لطفي، والمهندس ياسر صلاح.