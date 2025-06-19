الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تنظم رحلة لذوي الهمم لزيارة ورش الفخار

بالتنسيق مع لجنة ذوى الهمم بالديوان العام قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أمس بتنظيم رحلة لطلبة (مدرسة الأمل للصم والتربية الفكرية بمركز بلبيس ) وذلك لزيارة ورش الفخار بكفر محمد جاويش والمنطقة الأثرية بتل بسطا بالزقازيق.

واكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية رفع الوعي السياحي والأثري لدى الطلبة عن طريق تعريفهم بالحضارة المصرية والآثار والتراث ، والمقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة لافتاً أن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة لإعداد مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الهمم وأسرهم.

وفى سياق متصل أوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أن الرحلة شملت جولة بورش تصنيع الفخار للتعرف على مراحل حرفة الفخار حتى المنتج النهائى، بالإضافة لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا للتعرف على تاريخ مصر القديم ، وخلال الزيارة نظم قسم التربية المتحفية لذوى الإحتياجات الخاصة بمتحف تل بسطا ورشة فنية للطلبة .

وذلك بحضور مها يحيى رئيس قسم التربية المتحفية بمتحف تل بسطا وشيراز محمد بالهئية الاقليمية لتنشيط السياحة وأسماء يوسف ونبيل العزونى ومنى فوزى مشرفى الرحلة.