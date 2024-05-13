عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الموقف التنفيذي لـ حياة كريمة بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تداول 43 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط


تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد والتى تشمل ٢٨ قرية  ، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور العميد دكتور  سعيد عبد الخالق المشرف العام على المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بدمياط وممثلى القطاعات الخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد..

هذا وقد تم استعراض نسب المشروعات بجميع  القطاعات ، و ما تم الانتهاء منه والخطط الزمنية للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات المرافق والطرق " الداخلية والرئيسية " وذلك لنهو واستلام تلك المشروعات ، كما بحثت خطة المرحلة المقبلة للانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها لتشغيل المنشآت الخدمية بالقطاعات المختلفة وفى هذاالسياق،، ناقشت " الدكتورة منال عوض " محاور الخطة القادمة للعمل بجميع القطاعات بالتوازى ، كما ناقشت موقف خطة رد الشىء لأصله للطرق الغير مدرجة بالمبادرة لرفع كفاءتها ، و بحثت " محافظ دمياط " أيضًا آلية تخطى كافة المعوقات لتحقيق طفرة بنسب التنفيذ ..

فيما وقد أكدت " المحافظ " على تلافى كافة الملاحظات خلال عمليات التنفيذ،  موجهة بضرورة التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق التكامل بمنظومة العمل والدفع بمعدلات التنفيذ دفع عجلة العمل لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات.

دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض القطاعات الخدمية المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة الطرق الداخلية المشرف العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

شوبير يكشف عن تحرك جديد من الأهلي لحل أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

ترشيحاتنا

السيسي: 190 مليار جنيه استثمارات مشروعات توفير المياه لتحقيق التنمية الزراعية

الخارجية البحرينية: شعوبنا تنتظر من القمة العربية قرارات ناجزة لتوحيد الجهود المشتركة

نصب على المواطنين من راغبى السفر للخارج..ابن القنصل بالإسكندرية يواجه الحبس 7 سنوات

تجدد غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

من هم طائفة البهرة ولماذا يعشقون آل البيت؟.. فيديوجراف

كلمة بالخطأ تورط رئيسة دولة أمام شعبها .. ماذا قالت ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

علاج ممتاز لأمراض عديدة.. فوائد تناول اللبن الرائب

5 محافظات تشهد أحداث فيلم "اللعب مع العيال".. شاهد

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

مفاجأة في الدولار .. واعرف سعر الذهب اليوم بعد الزيادة الأخيرة

معندناش المفهوم دا .. كريم قاسم يكشف سر عدم زواجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-