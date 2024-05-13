تعرف على الموقف التنفيذي لـ حياة كريمة بدمياط



تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد والتى تشمل ٢٨ قرية ، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور العميد دكتور سعيد عبد الخالق المشرف العام على المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بدمياط وممثلى القطاعات الخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد..

هذا وقد تم استعراض نسب المشروعات بجميع القطاعات ، و ما تم الانتهاء منه والخطط الزمنية للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات المرافق والطرق " الداخلية والرئيسية " وذلك لنهو واستلام تلك المشروعات ، كما بحثت خطة المرحلة المقبلة للانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها لتشغيل المنشآت الخدمية بالقطاعات المختلفة وفى هذاالسياق،، ناقشت " الدكتورة منال عوض " محاور الخطة القادمة للعمل بجميع القطاعات بالتوازى ، كما ناقشت موقف خطة رد الشىء لأصله للطرق الغير مدرجة بالمبادرة لرفع كفاءتها ، و بحثت " محافظ دمياط " أيضًا آلية تخطى كافة المعوقات لتحقيق طفرة بنسب التنفيذ ..

فيما وقد أكدت " المحافظ " على تلافى كافة الملاحظات خلال عمليات التنفيذ، موجهة بضرورة التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق التكامل بمنظومة العمل والدفع بمعدلات التنفيذ دفع عجلة العمل لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات.