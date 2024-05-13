عضو بالشيوخ: السياسات المالية والضريبية تسهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ: إن السياسات المالية والضريبية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلب النائب ياسر زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات المالية والضريبية، أن السياسات الاقتصادية السليمة والمتوازنة تلعب دوراً حاسماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السياسات المالية الفعالة والمناسبة أداة رئيسية لتوجيه التنمية الاقتصادية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمشاريع الإنمائية.

وأضاف أن السياسات الضريبية تلعب دوراً حاسماً في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة ملائمة للأعمال وتخفيض العوائق التي تواجه المستثمر.

وأشار إلى أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ونحن ملتزمون بالعمل معاً من أجل بناء اقتصاد مستدام ومزدهر يخدم مصلحة الجميع.