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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تتخذ جنوب أفريقيا إجراءات مستقبلية ضد إسرائيل؟ وزيرة الخارجية تجيب

ناليدي باندور
ناليدي باندور

تحدثت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، عن ما كانت بلادها ستتخذ إجراءات مستقبلية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بخلاف اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، قائلة: "نحن في انتظار القرارات النهائية من محكمة العدل الدولية وأن تعطي موعدا نهائيا لهذه القضية المفتوحة أمامها فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية".


وأضافت "باندور"، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية شيماء الكردي: "لدينا الكثير من الشهود للوقوف أمام المحكمة، وبالتالي، يمكن الاستماع استماعا كاملا لقضيتنا وسوف نستمر في التواصل مع الأعضاء كافة بالأمم المتحدة، ولاسيما أعضاء مجلس الأمن من أجل تحقيق الهدف الأسمى، ومن أجل الاتفاق من جانب مجلس الأمن على وقف إطلاق النار الدائم، ولابد من ضمان تنفيذ وتفعيل هذا القرار الخاص بوقف إطلاق النار".


وتابعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: "سوف نستمر على هذه المنهجية في المستويات والأصعدة كافة مع كل المؤسسات والأجهزة المعنية بالمسألة والتواصل مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، وبذلك يمكن أن يكون هناك حوار بناء، ووفقا لذلك، سوف تكون هناك إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وسوف يكون هناك تواصل مع بعض الأكاديميات والمؤسسات المعنية لضمان الرفض التام لإسرائيل".

الدكتورة ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا الاحتلال دولة الاحتلال محكمة العدل الدولية

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