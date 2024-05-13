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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: دراسة إنهاء المنازعات الضريبية تساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والممولين

محمد فريد وكيل لجنة
محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ

وجه النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  الشكر للنائب أكمل نجاتي  أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تقدمه بدراسة حول الأثر التشريعي للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية ،وبتجديد العمل بالقانون العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية .

وأضاف "فريد " فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين،  تكمن أهمية دراسة الأثر التشريعي في تعزيز الثقة بين الممولين و الحكومة و هو بدوره للبنية لخفض تكلفة الامتثال الضريبي و انعكاسه على تحسين الحصيلة الضريبية ، مشيرا إلى أن حجم المنازعات  هو مؤشر على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية لتبسيط الإجراءات  و في الواقع رغم الجهد للميكنة و رقمنة المنظومة الضريبية لكن لم ينعكس هذا بصورة كافية على كفاءة المنظومة الضريبية  من التقدير والتحصيل.

وأوضح "فريد " : نحن نتكلم في مطالبات 380% اكثر من ما تم تحصيله مطالبات  ٢٠٩ مليارات اتفق على حوالي  ٥٥.٤  مليار وهو ما يعد إهدار لحقوق دافعى الضرائب.

وشدد "فريد " على ضرورة  إعادة النظر بصورة متكاملة في المنظومة ككل  لخفض وقت و تكلفة الامتثال و أداء الضريبة من جانب و من الجانب الآخر خفض تكلفة التحصيل على الحكومة مما يعزز من الحصيلة الضريبية.

تنسيقية شباب الاحزاب المنازعات الضريبية الأثر التشريعي النائب محمد فريد الحكومة

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