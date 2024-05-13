محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير ممشى مدينة الخارجة وإنشاء جداريات فنية

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير ورفع كفاءة الممشى السياحي شمال مدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز.

ووجّه بإنشاء جداريات فنية لإضفاء مظهر حضاري لمدخل المدينة، وتخصيص مساحة من الممشى كمرسم للأطفال وإجراء مسابقات فنية بين طلاب المدارس.

وشدد على طلاء واجهات المنازل بالمناطق المحيطة والمُطلة على الممشى؛ حفاظًا على المظهر الجمالي، ومراجعة صلاحية أعمدة الإنارة بطول الممشى.

فى سياق آخر ناقش محافظ الوادي الجديد، مع وفد شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، برئاسة أشرف بهاء رئيس مجلس إدارة الشركة، سبل التعاون لإقامة وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في إطار المسئولية المجتمعية للشركة.

وأوضح الزملوط، أن اللقاء تناول التوسع في المشروعات التابعة للشركة وفي مقدمتها إنتاج وتعبئة المياه المعدنية الحكومية ( أكوا باريس)، بما يهدف خطط الشركة في تطوير وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

واتفق الجانبان على إعداد دراسة للمساهمة في إنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة، في إطار جهود قطاع البترول في المشاركة المجتمعية والمساهمة في تطوير الخدمات بمناطق عمل الشركات التابعة.