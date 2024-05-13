انفراد.. نص شهادة ابن جواهرجي أبو العلا: روحت لقيته خلصان والمحل مسروق

حصل موقع صدى البلد على نص أقوال نجل جواهرجي بولاق ابو العلا، الخواجة حسني الخناجري في تحقيقات القضية التي حملت رقم 514 لسنة 2024 بولاق ابو العلا، الذي كشف ملابسات الواقعة.

نص شهادة نجل جواهرجي بولاق ابو العلا

قال مايكل حسني عدلي، 45 سنة، نجل المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا، اللي حصل أن أنا والدي - جواهرجي بولاق - عنده محل لبيع مشغولات ذهبية اسمه مصوغات حسني الخناجري وولده مايكل وأنا بشتغل معاه في المحل ويوم 26 فبراير 2024 مروحتش المحل خالص وبعدها جالي اتصال الساعة 7.48 مساء من مايكل عامل المحل.

وتابع نجل جواهرجي بولاق أبو العلا، خلال التحقيقات عامل المحل قالي عم حسني واقع في الأرض وأنا مش عارف اتصرف تعالى بسرعة وكان صوته خايف جدا وبيتهته في الكلام روحت على طول المحل وبعد ما روحت لقيت الشرطة والنيابة موجودة وعرفت ساعتها انه اتقتل ومايكل قالي أن اللي قتله كان جاله ساعة الظهرية وقاله أنا عايز بيعة كبيرة واتفق معاه يجي آخر النهار ياخدها وبالفعل جه آخر النهار وبعت مايكل يجيب علبة سجاير ولما رجع لقى ابويا مقتول.

نجل جواهرجي بولاق ابو العلا: العامل طيب جدا ولقيت أبويا ميت

وأضاف نجل جواهرجي بولاق ابو العلا، أنا عرفت تقريبا الساعة 7.48 باللي حصل، ومايكل هو اللي قالي، والمفروض أن اللي بيشتري مننا بياخد فاتورة شراء بالقيمة وطبيعة المصوغات الذهبية، ومفيش احتفاظ بنسخة في المحل من الفواتير دي، وده عشان ابويا عارف الزباين كويس، وأنا بكون موجود كل يوم بس في اليوم ده كان في عطل في السخان في البيت وكان في ناس جايين يعملوا صيانة ومفيش خلافات بين بابا وأي حد.

واختتم نجل جواهرجي بولاق ابو العلا، اللي عمل كدة كان عايز يسرقه وكان مدبر ومخطط لكل حاجة وكان حاطط في دماغه أنه عشان يعمل كدة يقتله والدليل على كدة الإصابات اللي فيه من الواضح الضرب بسلاح حاد، وعلاقة والدي بالعامل كويسة جدا، لأن مايكل محترم وعلاقته طيبة معانا.