أحمد أبواليزيد: مشروع مستقبل مصر يحدث نقلة نوعية وقفزة زراعية غير طبيعية

علق الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع حصاد مستقبل مصر، مشيرا الى انه هذا المشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأضاف أحمد أبو اليزيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم "الاثنين"، أن هذا المشروع الضخم في غاية الأهمية للدولة المصرية، متابعا أن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة لعوامل خارجية.

وتابع الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن هذا المشروع الذي تم افتتاح اليوم يعتبر نقلة نوعية غير عادية في ظل هذه التحديات، ويسبب قفزة غير طبيعية بالانتاج، لافتا الى ان هذا المشروع فيه محاصيل مهمة ومنها القمح وبنجر السكر.