المشدد 6 سنوات لميكانيكي لاتجاره بالهيروين في القناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لميكانيكي، لاتهامه بالاتجار بالهيروين، وتعاطي الحشيش والترامادول وحيازة بندقية خرطوش وذخائر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24873 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3058 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أشرف ه إ"، 31 سنة، ميكانيكي، مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنه في يوم 12 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية احرز جوهر مخدرا ( الهيروين)، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدرا ( الحشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أقراص مخدرة العقار (الترامادول)، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة (3 طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.