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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عجول بقري بلدي.. الأورمان تكشف تفاصيل حملة صكوك الأضحية

صدى البلد

كشف محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، تفاصيل إطلاق جمعية الأورمان حملة صكوك الأضاحي 2024 للتيسير على المضحين.

 

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 وقال محمود فؤاد في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"  الجمعية تقوم بحملات صك الاضحية منذ 15 عام ".

 

وتابع  محمود فؤاد :" نذبح الاصاحي داخل وخارج مصر ولدينا صك بلدي وصك مستورد، والصك البلدي بـ 11700 جنيه والصك المستورد بـ 6700".

 

ولفت محمود فؤاد:" هناك فتوى من دار الإفتاء بجواز الإنابة في الذذبح والتوزيع عن المضحي ، ونذبح الأضاحي طوال أيام العيد في مجازر وزارة الزراعة ، ونختار عجول بقري بلدي أوزانها تتراوح بين 450 لـ 470 كيلو ". 

 

وتابع محمود فؤاد :" نصيب المتبرع من الصك حوالي 33 كيلو ويتم توزيع ثلثي الصك ويحصل المضحي على الثلث ".

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