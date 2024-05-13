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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كيف تحافظ على صحة قلبك سواء كنت مريضا أو سليما ؟

القلب
القلب

تصنف أمراض القلب أنها من الأسباب الوفاة الرئيسية فى العالم حيث تضم قائمة كبيرة من المشكلات الصحية مثل ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين والجلطات وزيادة كهرباء القلب.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” يمكنك إجراء تغييرات في نمط حياتك للحفاظ على صحة القلب وتساعد المرضى فى التحسن :

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  • تحقيق الوزن الصحي المناسب لك ويحمى القلب من مشاكل عديدة.
  • تناول الأطعمة الصحية للقلب مثل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
  • كن نشيطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا.
  • الحد من كمية الصوديوم التي تستهلكها لأن يزيد من احتمالات حدوث أمراض القلب.
  • إدارة التوتر الخاص بك مع استراتيجيات صحية مثل التأمل أو كتابة اليوميات لأن القلق يسبب بعض أمراض القلب.
  • الإقلاع عن التدخين أو استخدام منتجات التبغ وتجنب التدخين السلبي.
القلب الحفاظ على صحة القلب الحفاظ على القلب الاقلاع عن التدخين الحبوب الكاملة التدخين السلبي

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