كيف تحافظ على صحة قلبك سواء كنت مريضا أو سليما ؟

تصنف أمراض القلب أنها من الأسباب الوفاة الرئيسية فى العالم حيث تضم قائمة كبيرة من المشكلات الصحية مثل ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين والجلطات وزيادة كهرباء القلب.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” يمكنك إجراء تغييرات في نمط حياتك للحفاظ على صحة القلب وتساعد المرضى فى التحسن :