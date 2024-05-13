كيف تحافظ على صحة قلبك سواء كنت مريضا أو سليما ؟

تصنف أمراض القلب أنها من الأسباب الوفاة الرئيسية فى العالم حيث تضم قائمة كبيرة من المشكلات الصحية مثل ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين والجلطات وزيادة كهرباء القلب.
ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” يمكنك إجراء تغييرات في نمط حياتك للحفاظ على صحة القلب وتساعد المرضى فى التحسن :
- تحقيق الوزن الصحي المناسب لك ويحمى القلب من مشاكل عديدة.
- تناول الأطعمة الصحية للقلب مثل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
- كن نشيطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا.
- الحد من كمية الصوديوم التي تستهلكها لأن يزيد من احتمالات حدوث أمراض القلب.
- إدارة التوتر الخاص بك مع استراتيجيات صحية مثل التأمل أو كتابة اليوميات لأن القلق يسبب بعض أمراض القلب.
- الإقلاع عن التدخين أو استخدام منتجات التبغ وتجنب التدخين السلبي.