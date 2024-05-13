تفاصيل إطلاق منظومة التقاضي إلكترونيا بمحاكم مجلس الدولة .. فيديو

كشف المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة تفاصيل اطلاق منظومة جديدة لتسهيل التقاضي في محاكم مجلس الدولة ، قائلا إن المنظومة حلم طال انتظارها ، وتم العمل فيها على مدار مدة طويلة مضت ، وهو مشروع عملاق ومليء بالتفاصيل.

وأضاف المستشار تامر الدقاق ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " مع خيري " ، والمذاع على فضائية "المحور" ، أن المواطن يمكنه ان يقوم بكل خطوات التقاضي بدء من رفع القضية وحتى الحكم فيها الكترونيا ، موضحا :" اخطارات موعد جلسات التقاضي تصل للمواطن عن طريق الهاتف دون تنقل ".

وأكمل : نحن في المرحلة الاولى من مراحل التحول الرقمي ، والاخطارات بموعد الجلسات والرسوم تتم الكترونيا .

واردف : وزارة الاتصالات ساهمت كثيرا بخبرتها في اطلاق المنظومة ، وتوفير متطلبات البنية التحتية .