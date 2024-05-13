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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مزاعم كاذبة.. نتنياهو: أعضاء حماس يشكلون نصف عدد القتـ لى في غزة

نتنياهو
نتنياهو

 

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بث صوتي إن ما يقرب من نصف القتلى في حرب غزة هم من مقاتلي حماس، وهي مزاعم تنفيها الأطراف الدولية وليس الفلسطينية فقط.

وادعى نتنياهو، أن الحصيلة الإجمالية أقل من تلك التي أعلنتها السلطات في الأراضي الفلسطينية.
وفي الحقيقة ووفقا لوزارة الصحة في غزة، استشهد  ما لا يقل عن 35091  في القطاع خلال أكثر من سبعة أشهر من الحرب الصهيونية على غزة.
و الغالبية العظمى من الشهداء في الحرب هم من النساء والأطفال.

وقد أعربت الأمم المتحدة ومجموعة من الدول عن قلقها إزاء عدد القتلى من المدنيين.

وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك في بيان الشهر الماضي من أن الأطفال بشكل خاص "يدفعون الثمن النهائي في هذه الحرب بشكل غير متناسب".

 

الأراضى الفلسطينية الأمم المتحدة الاطفال الاطراف الدولية الحرب الصهيونية على غزة الحرب الصهيونية النساء والأطفال

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