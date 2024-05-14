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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر عن تصريحات حسام حسن: كانت قعدة دردشة واتفهمت غلط

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر كواليس تصريحات حسام حسن في جلسة امس مع بعض الصحفيين عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب سيف زاهر : القعدة كانت قعدة دردشة.. والتصريحات اتفهمت غلط"

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من المغرب، عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

 

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء العودة أمام نهضة بركان المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

 

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

سيف زاهر تصريحات حسام حسن حسام حسن الزمالك

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