لو مش عارفة تطبخى إيه النهارده.. طريقة عمل الكبدة المشوية والملوخية

تصاب ربة المنزل يوميا بالحيرة فى إختيار أى أصناف الطعام لكى تقوم بإعدادها لإسرتها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك طريقة عمل الكبدة المشوية والملوخية للشيف مصطفى العمدة.

طريقة عمل الكبدة المشوية والملوخية

الكبدة المشوية، تحتاج إلى العناصر التالية

500 جرام من كبدة الدجاج.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة صغيرة من الزعتر.

2 ملعقة صغيرة من الكمون.

2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 فصوص من الثوم المدقوق.

ملح وفلفل حسب الذوق.



طريقة عمل الكبدة المشوية

قم بتنظيف كبدة الدجاج وازالة الأغشية الزائدة إن وجدت، ثم قطعيها إلى قطع صغيرة.

في وعاء، قومي بخلط عصير الليمون، الزعتر، الكمون، البابريكا، الثوم المدقوق، الملح، والفلفل.

أضيفي قطع الكبدة إلى الوعاء وقلبيها جيدًا حتى تتغطى بالتوابل. اتركيها لتتبخر لمدة 15-20 دقيقة لتتشرب النكهات.

سخني الشواية أو المقلاة الثقيلة على نار متوسطة إلى عالية.

ضعي قطع الكبدة على الشواية أو في المقلاة واشويها لمدة 3-4 دقائق من كل جانب أو حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون ومطهية من الداخل.

قدمي الكبدة المشوية ساخنة كوجبة رئيسية أو كوجبة خفيفة مع صلصة الثوم أو الصلصة المفضلة لديك.

مكونات طريقة عمل الملوخية

وبالنسبة للملوخية الخفيفة، تحتاج إلى العناصر التالية:

500 جرام من ورق الملوخية المفروم.

2 بصل متوسط الحجم، مقطع إلى شرائح رقيقة.

4 فصوص ثوم مدقوق.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملح وفلفل حسب الذوق.

طريقة عمل الملوخية

في قدر كبير، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم إلى الزيت وقلبيهما حتى يصبحان طريين وشفافين.

أضيفي ورق الملوخية المفروم إلى القدر وقلبيه مع البصل والثوم لمدة 2-3 دقائق حتى يتحول اللون إلى أخضر فاتح.

أضيفي مقدار كوب من الماء الساخن، الملح، والفلفل حسب الذوق. قلبي المكونات جيدًا.

اتركي القدر على نار متوسطة واتركي الملوخية تغلي لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى يصبح ورق الملوخية طريًا ومطهوًا تمامًا.

لعمل التقلية

تقدح السمن فى طاسة ويحمر التوم المفروم وتضاف الكسبرة النشفة ويصكب الخليط على الملوخية .

قبل تقديم الملوخية، قلبي المكونات جيدًا.

قدمي الملوخية ساخنة مع الأرز المطبوخ أو الخبز.