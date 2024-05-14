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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة: مصر بها 222716 غرفة فندقية .. وتتضاعف الأعداد في 2028

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة ، أن أعداد الغرف الفندقية الموجودة في مصر بلغت حتى الآن 222716 غرفة فندقية مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف إلى مضاعفة أعداد الغرف الفندقية بحلول عام 2028 لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.

أكدت شلبي أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري بنسبة 27% مقارنة بعام 2022،وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
أشارت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة ، إلى أن عام 2023 كان عاماً قياسياً بالنسبة للسياحة المصرية حيث بلغ عدد السائحين 14.906 مليون سائح.
أفادت أن تم مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران  الحالي حتى 29 أكتوبر القادم، مع إجراء بعض التعديلات عليه بما يساهم في زيادة رحلات الطيران القادمة لمصر.
 

السياحة مصر الغرف الفندقية السياحة والاثار برنامج تحفيز الطيران

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