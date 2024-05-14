كوريا تهرب إلى المدن العائمة.. اعرف السبب

يفرض الاحتباس الحراري العديد من التحديات على كوكب الأرض مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر في العالم، فقد ويهدد ارتفاع مستوى المحيطات بتشريد أكثر من 800 مليون شخص في 570 مدينة حول العالم بحلول عام 2050.

ويفرض هذا على الحكومات مشكلة ضخمة، في حين تناضل من أجل التعامل مع العواقب التي لا تعد ولا تحصى والمترتبة على ارتفاع حرارة المناخ، وتقدر شبكة C40 أن الحكومات ستواجه فاتورة بقيمة تريليون دولار بحلول منتصف القرن، مع ارتفاع مستويات سطح البحر مما يسبب فيضانات داخلية واسعة النطاق.

ومع ذلك، قد يكون هناك الآن حل قابل للتطبيق، من شأنه أن يساعد في توفير نموذج لبناء مدن المستقبل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



فقد تقوم شركة تكنولوجيا زرقاء مقرها في نيويورك ببناء نموذج أولي لمدينة عائمة في بوسان، كوريا الجنوبية، وقد تم تصميم المدينة العائمة على شكل ثلاث منصات مترابطة، بمساحة إجمالية تبلغ 15.5 فدانًا، وسيوفر في البداية منازل لـ 12 ألف شخص، ومن المحتمل أن يرتفع إلى 100 ألف لاحقًا.

ولكل منصة غرض محدد وهم العيش والبحث والسكن، في حين أن الجسور الممتدة التي تربطها بالأرض تخلق بحيرة محمية، مما يوفر مساحة للاستجمام على الماء.

والمشروع عبارة عن تعاون بين موئل الأمم المتحدة ومدينة بوسان الكبرى وOCEANIX، وتقدر تكلفته بـ 600 مليون دولار ومن المقرر أن يتم بناؤه بين عامي 2025 و2028.

وعند الكشف عنه قبل عامين، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف: "لا يمكننا حل مشاكل اليوم بأدوات الأمس. نحن بحاجة إلى ابتكار حلول للتحديات العالمية".