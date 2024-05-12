عدد سكانها 300 نسمة.. منطقة في أوروبا يصعب الوصول إليها

تعتبر منطقة صغيرة في جورجيا هي الأعلى في أوروبا ولا يمكن الوصول إليها إلا في النصف الثاني من العام، حيث يصعب الوصول إليها طوال فصل الصيف.

تقع أوشغولي على ارتفاع 2100 متر فوق مستوى سطح البحر وتقع في جبال القوقاز بجورجيا، فهي موطن لـ 300 ساكن فقط، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

تتكون المنطقة من خمس قرى من القرون الوسطى وهم تشاخاشي، وتشيفياني، وجيفياني، وموركميلي، ولاميوريشي، وهي موقع تاريخي يوفر أيضًا التزلج.

وتوضح تقارير سياحية عن المنطقة: "بأنها تقع أوشجولي بين التلال والجبال العالية، وهي مغطاة باللون الأبيض في الشتاء، بينما في الصيف ستخطف الحقول الخضراء والأسطح الملونة أنفاسك بجمالها".

وهي ليست في موقع يسهل الوصول إليه، فقد حافظت على العديد من خصائص القرى في العصور الوسطى، بما في ذلك منازل الأبراج الدفاعية الفريدة التي تسمى أبراج سفان، نظرًا للحفاظ عليها والهندسة المعمارية التقليدية، تم تصنيف المنطقة كموقع للتراث العالمي لليونسكو.

يبلغ ارتفاع منازل البرج ما بين ثلاثة وخمسة طوابق وتم بناؤها بين القرنين التاسع والثاني عشر. وقد حافظت عزلة أوشغولي على الأبراج حيث فُقدت أبراج أخرى قريبة.

تحتوي تشازاشي، إحدى القرى داخل المجتمع، على أكثر من 200 من هذه الأبراج وقد تم الحفاظ عليها كمتحف، وكانت طبيعتها النائية تعني أن القليل منهم قادر على احتلال القرى. يرتبط اسم أوشغولي بمصطلح "أوشيري جولي"، والذي يعني "القلب الذي لا يعرف الخوف".

تشمل المعالم البارزة الأخرى في أوشغولي كنيسة لاماريا والدة الإله، والمتحف الأثري، وأبراج الملك تامار الصيفية والشتوية، وكنيسة القديس بربري في قرية موركملي.

تقع أوشغولي على سفوح قمة شخارا التي يبلغ ارتفاعها 5201 مترًا. هذه هي أعلى قمة في جورجيا، وثالث أعلى قمة في سلسلة جبال القوقاز.

وتنقطع الثلوج عن المنطقة لمدة ستة أشهر تقريبًا في العام، مما يجعل الوصول إليها غير ممكن. خلال أشهر الصيف، يمكن استخدام الطريقين خارج المدينة.

يمكن للزوار السفر جوًا إلى مطار الملكة تامار في ميستيا القريبة والقيادة لمسافة 28 ميلًا إلى أوشغولي، هناك عدد قليل من بيوت الضيافة في المدينة للإقامة فيها.