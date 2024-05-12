عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عدد سكانها 300 نسمة.. منطقة في أوروبا يصعب الوصول إليها

صدى البلد

تعتبر منطقة  صغيرة في جورجيا هي الأعلى في أوروبا ولا يمكن الوصول إليها إلا في النصف الثاني من العام، حيث يصعب الوصول إليها طوال فصل الصيف.

تقع أوشغولي على ارتفاع 2100 متر فوق مستوى سطح البحر وتقع في جبال القوقاز بجورجيا، فهي موطن لـ 300 ساكن فقط، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

تتكون المنطقة من خمس قرى من القرون الوسطى وهم تشاخاشي، وتشيفياني، وجيفياني، وموركميلي، ولاميوريشي، وهي موقع تاريخي يوفر أيضًا التزلج.

txt

يحول الجلد للون الأصفر.. منظمة الصحة العالمية تحذر من فيروس خطير

txt

أنفلونزا الطيور القـ.اتلة تنتقل إلى البشر عن طريق ألبان البقر .. التفاصيل الكاملة

وتوضح تقارير سياحية عن المنطقة: "بأنها تقع أوشجولي بين التلال والجبال العالية، وهي مغطاة باللون الأبيض في الشتاء، بينما في الصيف ستخطف الحقول الخضراء والأسطح الملونة أنفاسك بجمالها".

وهي ليست في موقع يسهل الوصول إليه، فقد حافظت على العديد من خصائص القرى في العصور الوسطى، بما في ذلك منازل الأبراج الدفاعية الفريدة التي تسمى أبراج سفان، نظرًا للحفاظ عليها والهندسة المعمارية التقليدية، تم تصنيف المنطقة كموقع للتراث العالمي لليونسكو.

يبلغ ارتفاع منازل البرج ما بين ثلاثة وخمسة طوابق وتم بناؤها بين القرنين التاسع والثاني عشر. وقد حافظت عزلة أوشغولي على الأبراج حيث فُقدت أبراج أخرى قريبة.

تحتوي تشازاشي، إحدى القرى داخل المجتمع، على أكثر من 200 من هذه الأبراج وقد تم الحفاظ عليها كمتحف، وكانت طبيعتها النائية تعني أن القليل منهم قادر على احتلال القرى. يرتبط اسم أوشغولي بمصطلح "أوشيري جولي"، والذي يعني "القلب الذي لا يعرف الخوف".

تشمل المعالم البارزة الأخرى في أوشغولي كنيسة لاماريا والدة الإله، والمتحف الأثري، وأبراج الملك تامار الصيفية والشتوية، وكنيسة القديس بربري في قرية موركملي.

تقع أوشغولي على سفوح قمة شخارا التي يبلغ ارتفاعها 5201 مترًا. هذه هي أعلى قمة في جورجيا، وثالث أعلى قمة في سلسلة جبال القوقاز.

وتنقطع الثلوج عن المنطقة لمدة ستة أشهر تقريبًا في العام، مما يجعل الوصول إليها غير ممكن. خلال أشهر الصيف، يمكن استخدام الطريقين خارج المدينة.

txt

اللغز وراء ثقب غامض في القطب الجنوبي.. ما السر؟

txt

كويكب بحجم الهرم الأكبر يتجه نحو الأرض.. تفاصيل

يمكن للزوار السفر جوًا إلى مطار الملكة تامار في ميستيا القريبة والقيادة لمسافة 28 ميلًا إلى أوشغولي، هناك عدد قليل من بيوت الضيافة في المدينة للإقامة فيها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

36 جنيها| مفاجأة قريبة بشأن سعر الدولار وهذا ثمنه الآن بالبنوك

65 جنيها| تراجع غير مسبوق في سعر كرتونة البيض.. والدواجن مفاجأة

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

موضوعات متعلقة

يحول الجلد للون الأصفر.. منظمة الصحة العالمية تحذر من فيروس خطير

أنفلونزا الطيور القـ.اتلة تنتقل إلى البشر عن طريق ألبان البقر .. التفاصيل الكاملة

تأسيس قطار على سطح القمر خيال العلمي أم حقيقة .. ما القصة؟

الشمس تطلق عواصف ضخمة تقطع الاتصالات والكهرباء والأنترنت

اللغز وراء ثقب غامض في القطب الجنوبي.. ما السر؟

كويكب بحجم الهرم الأكبر يتجه نحو الأرض.. تفاصيل

سلالتان جديدتان من كورونا تثيران القلق.. هل تشكلان خطرا على العالم؟

أغرب ظاهرة.. نيران تتطاير في الهواء من دون توقف| فيديو

ترشيحاتنا

الغندور: أرفض رحيل نجوم الزمالك.. وزيزو يستحق التقدير

الغندور : هناك مجاملة فجة في أزمة الشحات والشيبي

دعوة صباحية للأمين العام بوقف الحرب بعد مغادرة 300 ألف لرفح

"الوزراء": توقعات دولية بنمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.6٪

خبير تربوي: عقوبات تصل للسجن 7 سنوات لمن يشارك في تسريب الامتحانات

افتتاح مسجد السيدة زينب.. وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسي على تشريفه وعنايته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. هبة مجدي تخطف الأنظار بجمالها وتبرز أنوثتها عبر إنستجرام |شاهد

جريء وغير تقليدي|شاهد فستان زفاف بطلة إعلان «دقوا الشماسي» يثير الجدل بالسوشيال ميديا

مبهر جدا.. تفاصيل فستان زفاف ابنة مصطفى كامل يشعل السوشيال ميديا

أكثر 5 سيارات عرضة للسرقة.. هيونداي أبرزها

فيديو

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-