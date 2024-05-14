سرعة جنونية| بدء محاكمة المتهم في قضية طبيبة التجمع

بدأت محكمة جنح التجمع، جلسة محاكمة المتهم بالتسبب في حادث اصطدام طبيبة التجمع تسنيم بسطاوي ووفاتها بالقاهرة الجديدة.

و حصل موقع صدى البلد على نص التقرير النهائي للمجني عليها تسنيم بسطاوي والمعروفة إعلاميا بطبيبة التجمع والتي لقيت مصرعها إثر حادث في التجمع الخامس.

وجاء نص التقرير كالآتي ": بتوقيع الكشف الطبي على تسنيم عزت بسطاوي طالبة الطب وجد أنها تعاني من اضطراب في الوعي و نزيف بالمخ وارتشاح مائي على المخ وكسر في قاع الجمجمة، وكسور متعددة بعظام الوجه وجرح قطعي اعلى حاجب العينين وكسر بعظمة الترقوة وكسر في عظمة الفقر وكسر في عظام الحوض.

و قالت أمل أصلان محامية تسنيم بسطاوي والمعروفة إعلاميا بطبيبة التجمع، ان المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية.

و حصل موقع صدى البلد على نص اقوال المتهم بدهس الطبيبة تسنيم بسطاوي في التجمع الخامس.

وجاءت اقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة: اسمى عبد الله احمد عصام الدين، طالب ومقيم / فيلا ۱۸ ا كمبوند مون فالي - التجمع الأول - القاهرة.

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليها / تسنيم عزت بسطاوى وكان ذلك ناشئاً عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومخالفتك للقوانين واللوائح بأن قدت سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر ولم تتبصر خلو الطريق من المارة فصدمت المجنى عليها سالفة الذكر فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالأوراق؟

ج محصلش.

س: ما تفصيلات وقوع الحادث وما هي ظروف ضبط وعرضك علينا؟

ج اللي حصل إن امبارح ٢٠٢٤/٢/١٢ حوالي الساعة ١٠ بالليل انا ماشي بالعربية بتاعتى رقم ط ص / ٤٣٨ عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي وعديت اليوترن وماشي في أقصى الشمال واتفاجئت وانا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى وكانت مسرعة وترددت في العبور وأنا حاولت أفاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت اصابتها وأنا وقفت علطول ونزلت علشان أطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالإسعاف وجاءت أخدتها، والشرطة جاءت وأخدوني وأخدوا العربية وجابونى على القسم وانا كلمت حد من أهلى علشان يتابع حالة المصابة وفعلا راحوا واطمنوا عليها وتكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوي وعملوا المحضر وجابوني على هنا النهاردة وده كل اللي حصل.

س متى و اين حدثت تلك المصادمه؟

ج الكلام ده امبارح ۱۲-۲-۲۰۲ عند تقاطع شارع الجزيرة بالتسعين الجنوبي التجمع الخامس الساعة حوالي ۱۰ بالليل.

س ما سبب تواجدك بالمكان والزمان سالف الذكر ؟

ج كنت مروح على بيتى في التجمع الأول

س: من كان برفقتك ؟

ج كنت لوحدي .

س وما هي السرعة التي كنت تقود بها السيارة سالفة البيان؟

ج: انا كنت ماشى على سرعة بطيئة خالص علشان كنت خارج من الملف

س وما هي حاله الضوء والرؤية بالطريق؟

ج الرؤية واضحة علشان في أعمدة انارة.

س وهل كان الطريق ممهد للسير عليه؟

ج ايوة كان ممهد .

س وما هي عدد حارات الطريق؟

ج هو كان ٤ حارات تقريباً.

س صف لنا مكان وقوع الحادث؟

ج هو طريق أسفلتي مكون من أربع حارات وانا كنت بلف من الملف اللي في تقاطع شارع الجزيرة.

س وما هي وجهتك أثناء قيادتك السيارة ط ص ١ ٤٣٨ ؟

ج أنا كنت قادم من شارع التسعين الجنوبي قدام تقاطع شارع الجزيرة اتجاه الجامعة الأمريكية .

س وما هي المسافة التي كانت تفصل فيما بينك وبين المصابة تسنيم عزت بسطاوى ؟

ج هي كانت حوالي ۱۰ متر .

س وما هي الحالة التي أبصرت عليها المجنى عليها لأول وهلة ؟

ج: هي كانت ماشية بتعدى الطريق وانا كنت ماشى في اقصى الشمال علشان كنت هلف من اليوتيرن وكانت ماشية بسرعة وانا اتفاجئت بيها بتعدى من العربية اللى كانت على يميني واترددت وانا حاولت افاديها ومعرفتش وحصلت اصابتها.

س وهل من ثمة إصابات نتجت لهذا الشخص من جراء ذلك الحادث؟

ج أيوة.

س: وما هي طبيعة تلك الإصابات تحديدا؟

ج: هو كان في جروح في وشها ومعرفش باقى الإصابات اللي فيها علشان انا مروحتش معاها المستشفى والشرطة اخدتني

س: وهل كان بإمكانك تفادى وقوع ذلك الحادث؟

ج: لا