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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 118 مخالفة فى حملة على المخابز البلدية بالقليوبية

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة موسعة على المخابز البلدية والأسواق وذلك فى إطار تشديد الرقابة علي المخابز السياحية والاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار  واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 118 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون اذن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود و تصرف فى عدد 3 شيكارة دقيق.

كما تم تحرير 6 محاضر جنحة ضد مخابز سياحية وافرنجية لعدم الاعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالأوزان المقررة  والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير 10 محاضر جنحة ضد أنشطة تجارية مختلفة.

القليوبية الحالة التموينية مديرية التموين مخابز سياحية المخابز السياحية

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