جنايات المحلة تنظر جلسة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شاب لفضحه تجار المخدرات|اليوم

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم أولي جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شاب لفضحه اتجارهم في المواد المخدرة أثناء عمله داخل مغسلة بمنطقة المنشية الجديدة.



كما حددت هيئة المحكمة الموقرة في إجراءاتها سماع أقوال شهود عيان والاطلاع علي تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة المقدم محمد برلسي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور علي جثة الشاب "ابراهيم .م" 21 سنة مصاب بطعنات غادرة في أماكن متفرقة من جسده تسببت في وفاته لاعتداء اربعه من الخارجين عن القانون بالأسلحة البيضاء.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتبين وفاة الشاب أمام أبواب المغسلة محل عمله بمنطقة المنشية الجديدة بنطاق دائرة قسم ثان .



وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمد عيد وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "سامح.م"34 سنة يقود 3 من أباطرة الإجرام وانهاء حياة الشاب لفضحهم في تجارة المواد المخدرة وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت باحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.